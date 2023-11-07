На борту затонувшего корабля «Эребус» нашли расческу с ДНК владельца

Подводные исследователи нашли на борту затонувшего корабля «Эребус» расческу с 21 волосом. Как сообщается в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, экспедиция проходила в 2019 году.

© Journal of Archaeological Science: Reports

Тогда ученые обнаружили два бывших бомбардировщика Королевского флота — «Эребус» и «Террор». Экипаж кораблей состоял из 129 человек каждый. В 1845 году «Эребус» отправился в экспедицию, чтобы изучить неизведанную часть Северо-Западного прохода через Северный Ледовитый океан, но затонул.

Изучив волосы с найденной на борту затонувшего корабля расчески, ученые пришли к выводу, что она принадлежит стюарту Уильяму Брейну. При этом один волос был с бороды мужчины. Также на расческе нашли волосы Джона Хартнелла.

Все волоски с головы были светло-коричневого цвета, а с бороды – черного. Они были прямыми, примерно 2-4 см в длину.