У Xiaomi 14 найден серьезный недостаток камеры

Издание «Газета.ru» обратила внимание на публикацию главного редактора сайта Mobiltelefon Евгения Макарова. В своём телеграм-канале он заявил, что камера смартфона Xiaomi 14 запотевает и не позволяет снимать в хорошем качестве.

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Ранее об этом дефекте не говорилось. Судя по всему, его удалось выявить совсем недавно. Ранее подобное наблюдалось у флагманов серии Xiaomi 12, представленных в конце 2021 года. Тогда пользователи были уверены, что Xiaomi решит проблему, чтобы она не возникала.

Соцсети Евгения Макарова