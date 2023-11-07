iPhone стал лидером продаж на рынке РФ даже после ухода Apple

Лидерами по продажам среди смартфонов в денежном выражении даже после прекращения официальных поставок Apple стали телефоны марки iPhone. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательских компаний и участников рынка.

«iPhone по-прежнему лидирует среди смартфонов по продажам в денежном выражении. На iPhone приходится около трети выручки на рынке смартфонов», — говорится в публикации и подчеркивается, что официальные поставки техники Apple в РФ при этом прекращены, как и продажи гаджетов в штуках.

Эксперты также подсчитали, что на iPhone приходится около трети всей выручки на рынке смартфонов, а в онлайн-сегменте — почти 40%. Техника iPhone все еще приносит большую прибыль, однако это вскоре может закончиться: россияне все меньше готовы платить за дорогой американский смартфон. Поэтому эксперты советуют искать какую-то замену.