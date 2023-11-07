В Европе создадут космический грузовик

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует объявить конкурс на создание грузового космического корабля, заявил глава организации Йозеф Ашбахер на министерской встрече в Севилье. Об этом пишет SpaceNews.

Проводить конкурс планируется среди европейских компаний. Первый полет возвращаемого космического грузовика должен состояться в 2028 году. Его основной задачей станет доставка грузов на Международную космическую станцию (МКС).

«Это потребует оснастить корабль возможностями для перевозки грузов, стыковки и возвращения. Это то, чего у Европы на сегодняшний день нет», — сказал глава организации.

В рамках первого этапа тендера планируется предоставить двум или трем компаниям финансирование на общую сумму 75 миллионов евро. Последующее финансирование планируется предоставить уже в 2025 году.

Не исключено, что в перспективе грузовой космический корабль может быть доработан для пилотируемых полетов.