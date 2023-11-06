Депутат заявил об угрозе исчезновения «огромного количества» профессий из-за ИИ

Депутат Свинцов заявил об угрозе исчезновения «огромного количества» профессий из-за внедрения ИИ
В первую очередь пропадут специальности, связанные с разработкой дизайна и написанием текстов. Также сокращениям могут подвергнуться курьеры, водители и другие «рабочие» профессии.
В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предположил, что этот процесс станет особенно заметен в течение пары лет.
«Уже абсолютно очевидно можно сказать, что искусственный интеллект ставит под угрозу огромное количество профессий. На первом этапе это всё, что связано с написанием текста, разработкой дизайна, какие-то обучающие программы. Ближайшие год-два уже будет под угрозой. В дальнейшем и рабочие профессии могут подвергнуться сокращению из-за внедрения ИИ в транспорте, в различного рода элементах разработок. Мы уже понимаем, что достаточно широкий спектр даже программных продуктов, то есть кода, пишутся с использованием искусственного интеллекта. Мы видим, что уже доставка даже в Москве в ряде районов Центрального округа тоже использует элементы роботизированных приспособлений, каких-то тележек, которые имеют первого уровня, скажем так, искусственный интеллект внутри».
Свинцов также рассказал о том, что многие учёные по всему миру уже требуют приостановить обучение ИИ.
«Скорость обучения ИИ даже многих учёных уже пугает, огромное количество учёных по всему миру бьют тревогу, требуют приостановить обучение искусственного интеллекта. И, пожалуй, с этим можно согласиться».
Ранее в «Яндексе» усомнились в способности ИИ вытеснить профессию журналиста. Такое мнение высказал директор по развитию профильных технологий компании Александр Крайнов.
«Я бы здесь опасался не искусственного интеллекта, а другого журналиста, который будет им пользоваться. Журналиста, как и представителя любой другой профессии, заменит не искусственный интеллект, а другой человек, который будет пользоваться искусственным интеллектом», — сказал Крайнов в интервью ТАСС.