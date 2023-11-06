Депутат заявил об угрозе исчезновения «огромного количества» профессий из-за ИИ

«Уже абсолютно очевидно можно сказать, что искусственный интеллект ставит под угрозу огромное количество профессий. На первом этапе это всё, что связано с написанием текста, разработкой дизайна, какие-то обучающие программы. Ближайшие год-два уже будет под угрозой. В дальнейшем и рабочие профессии могут подвергнуться сокращению из-за внедрения ИИ в транспорте, в различного рода элементах разработок. Мы уже понимаем, что достаточно широкий спектр даже программных продуктов, то есть кода, пишутся с использованием искусственного интеллекта. Мы видим, что уже доставка даже в Москве в ряде районов Центрального округа тоже использует элементы роботизированных приспособлений, каких-то тележек, которые имеют первого уровня, скажем так, искусственный интеллект внутри».