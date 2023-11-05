РФ готовит инфраструктуру к запуску ядерного буксира к Юпитеру
Россия формирует инфраструктуру для подготовки к запуску межпланетного ядерного буксира «Зевс» на орбиту Юпитера в 2030-х годах, рассказал гендиректор Центра Келдыша (входит в «Роскосмос») Владимир Кошлаков. Об этом пишет «Интерфакс».
Кошлаков пояснил, что инфраструктура для запуска буксира формируется на космодроме «Восточный».
По его словам, в новом аппарате будет использоваться самый мощный плазменный двигатель в мире, который сможет работать «непрерывно долгие годы».
Этот двигатель, отметил гендиректор, позволит в дальнейшем отправиться за пределы Солнечной системы.
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Зевс», разработка которого ведется в России, будет предположительно задействован в российско-китайской лунной программе в качестве доставщика крупногабаритных грузов на спутник Земли.