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В Роскосмосе решили «шагнуть» за границы Солнечной системы

Генеральный директор Центра Келдыша, входящего в состав Роскосмоса, Владимир Кошлаков заявил о подготовке эксперимента по отправке космического аппарата за пределы Солнечной системы«. По его словам, которые приводят «Ведомости», для этих целей будет использоваться самый мощный на сегодняшний день плазменный двигатель.

В Роскосмосе решили «шагнуть» за границы Солнечной системы
© globallookpress.com

Формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы, — сказал Кошлаков.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов раскритиковал сроки отечественной лунной программы. Он заявил, что станция «Луна-25» создавалась недопустимо долго. Глава госкорпорации отметил, что вместо 16 лет на такие проекты следует тратить не более пяти-семи лет.

До этого Борисов также указывал на устаревание Международной космической станции. По его словам, МКС превысила все мыслимые сроки существования и уже подходит к финишу своего использования. Он добавил, что России следует во избежание перерыва в полетах из-за выработки МКС ресурса нужно начать полномасштабные работы по созданию собственной орбитальной станции не позднее 2024 года.

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