В Роскосмосе решили «шагнуть» за границы Солнечной системы

Генеральный директор Центра Келдыша, входящего в состав Роскосмоса, Владимир Кошлаков заявил о подготовке эксперимента по отправке космического аппарата за пределы Солнечной системы«. По его словам, которые приводят «Ведомости», для этих целей будет использоваться самый мощный на сегодняшний день плазменный двигатель.

Формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы, — сказал Кошлаков.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов раскритиковал сроки отечественной лунной программы. Он заявил, что станция «Луна-25» создавалась недопустимо долго. Глава госкорпорации отметил, что вместо 16 лет на такие проекты следует тратить не более пяти-семи лет.