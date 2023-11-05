Apple пообещала решить проблему быстрой разрядки Apple Watch

Apple начала рассылать сотрудникам авторизованных сервисных центров уведомление о том, что будущее обновление watchOS решит проблему быстрой разрядки Apple Watch, с которой столкнулись некоторые пользователи. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Проблема быстрой разрядки часов появилась у некоторых пользователей после установки watchOS 10.1, вышедшей в конце октября 2023 года. По данным MacRumors, баг затронул владельцев многих моделей носимой электроники, начиная от Apple Watch Series 5 и заканчивая новейшими Apple Watch Ultra 2.

В ряде случае батарея разряжается буквально на глазах. Например, пользователь X (Twitter) по имени Мартин Купер написал, что после обновления до watchOS 10.1 его часы разряжаются со 100% до 50% менее чем за час.