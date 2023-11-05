В НАСА заявили о готовности работать на МКС после 2030 года

США вместе с европейскими, канадскими и японскими партнерами готовы продлить работу Международной космической станции (МКС) после 2030 года, заявил заместитель администратора НАСА по космическим операциям Кен Бауэрсокс в ходе выступления на симпозиуме Beyond Earth. Об этом сообщает SpaceNews.

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По словам специалиста, необязательно выводить из эксплуатации МКС в 2030 году, как планируется в настоящее время. Вместо этого следует перейти к гибкому графику, предполагающему постепенный переход на новые платформы и широкое участие частных компаний в развертывании одной или нескольких орбитальных околоземных станций.

Ранее обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк, посетивший завод американской компании Sierra Space, сообщил о высокой степени готовности сборки перспективного многоразового корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на МКС.