Российские ученые вывели новый сорт хризантемы

Младший научный сотрудник лаборатории селекции отдела генетических ресурсов растений Людмила Якушина рассказала, что специалисты субтропического научного центра РАН ведут успешную селекционную работу с хризантемой садовой и недавно назвали один из полученных сортов "Победа" в честь героев специальной военной операции, пишет ТАСС.

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Эта новая хризантема будет представлена на выставке декоративно-прикладного искусства народов России, посвященной Дню народного единства.

Селекционеры вывели несколько новых сортов хризантемы, которые адаптированы к влажным субтропикам России и могут вырастать в закрытом грунте и в других регионах. Сорт "Победа" поражает своей красотой, имея бронзовые ромашковидные соцветия, которые расцветают в конце октября и радуют глаза цветением весь ноябрь.

Согласно Людмиле Якушиной, автору сорта, он уже отправлен в ФГБУ "Госсорткомиссия" для регистрации. Это важный шаг в процессе предоставления сорта для широкого использования.