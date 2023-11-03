В Госдуме сообщили, до каких пор YouTube будет работать в России

Решение о блокировке YouTube нужно принимать с учетом ее возможных последствий. У YouTube сегодня полноценной замены пока нет, хотя все больше шансов сделать это появляется у VK-видео и Rutube. Я сам ушел с Twitter (X), Instagram (деятельность в РФ запрещена), прекрасно чувствую себя во «ВКонтакте» и в Telegram, — сказал депутат.