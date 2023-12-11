Самые странные фотографии с Марса

Люди на протяжении столетий замечают странные вещи на поверхности Марса — и со временем, по мере развития технологий, их становится все больше. Портал livescience.com рассказал о самых странных объектах на поверхности красной планеты.

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Марсианская книга

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Ровер Curiosity, притомившись в поисках древних следов воды на Марсе, встал на привал — и случайно обнаружил «книгу» в регионе Гедиз Валлис. Хотя, конечно, на самом деле это просто скала необычной формы, причем довольно маленькая: всего 2,5 сантиметра в ширину.

Морда плюшевого медвежонка

В январе 2023 года университет Аризоны поделился фотографией, на которой запечатлена мордочка самого настоящего плюшевого медвежонка: два глаза-пуговички, нос кнопкой. По словам астрономов, броский пейзаж, скорее всего, представляет собой надломанный холм в центре старого кратера.

NASA

Замерзшие цветы

Хрупкие «цветки» из минералов, похожие на подводные кораллы — пожалуй, самый близкий аналог флоры, который можно найти на Марсе. Подобные залежи минералов — обычное явление по меркам планеты; они появились в результате смешивания древней воды и скалистой породы.

NASA

Человек на Марсе

В 2007 году ровер Spirit передал на Землю шокирующую фотографию: аппарат запечатлел человеческий силуэт в робе, который как будто бы молился. На самом же деле это оказалась скала весьма необычной формы — просто человеческий глаз видит в ней знакомый силуэт из-за оптической иллюзии.

NASA

Таинственное лицо

В 1976 году NASA опубликовала фотографию любопытной горы на Марсе. Аппарат Viking 1 сделал снимок, на котором отчетливо видно человеческое лицо: очертания глаз, носа и губ трудно с чем-то спутать. «Лицо на Марсе» породило огромное множество мифов и теорий заговора — некоторые даже утверждали, что оно является доказательством существования древней марсианской цивилизации. Но в реальности аппарату просто повезло сделать фотографию под специфическим углом. С других ракурсов та же самая гора совсем не похожа на лицо.

NASA

Марсианская черника

Ягоды черники нельзя назвать важным источником железа на Земле, но на Марсе дела обстоят иначе. Фотографии «марсианской черники» появились в 2004 году благодаря роверу Opportunity. Сферы, богатые железом, гладко отполированы — именно этот факт стал одним из первых доказательств того, что раньше на Марсе было много воды.

NASA

Жуткий лес

Незадолго до своей смерти писатель Артур Чарльз Кларк, один из авторов «Космической одиссеи 2001», заявил, что заметил участки растительности на новых фотографиях Марса с аппарата Mars Global Surveyor. К сожалению, никаких растений там не было. Марсианские геологи называют этот феномен «пауками»: причудливые узоры возникают из-за ежесезонного таяния ледовых шапок на полюсах планеты.

NASA

Мохнатый синий паук

Фотографии, опубликованные Европейским космическим агентством в 2019 году, запечатлели нечто похожее на гигантского синего паука, чьи лапы растянулись по марсианской горе. Но это один из тех случаев, когда научное объяснение звучит еще лучше. Кривые «ноги» паука — на самом деле пути маленьких торнадо, или пыльных смерчей, которые прошли по гребню горы. Непонятно, почему гора собрала столько торнадо, но специалисты ЕКА полагают, что дело в специфическом движении воздушных масс в регионе.

NASA

Мультяшная клякса

Между июлем и сентябрем 2019 года на южном полюсе Марса упал какой-то космический объект: возможно, метеор или фрагмент кометы. Объект пробил тонкий слой льда, из-за чего в небо вздыбился столп красной пыли. Результатом стала красная клякса на белом фоне, будто персонаж мультфильма на полной скорости врезался в стену.

NASA

Неизвестный зеленый камень

Марс, как известно, красная планета. Но что на ней забыла непонятный камень, найденный ровером Perseverance? И почему он испещрен дырами, будто его кто-то сверлил? Пока даже сама NASA не знает. 15-сантиметровый камень находится в кратере Джезеро, и ровер уже взял анализ породы для того, чтобы понять ее химический состав.