Странные вещи, происходящие при солнечном затмении

Солнечное затмение — удивительное явление, причем речь не только о поразительном пейзаже на небе. При полном и кольцеобразном затмениях происходит немало других любопытных феноменов, не все из которых объяснены наукой. Портал livescience.com рассказал о самых интересных.

© Pxhere

Четки Бейли

Если наблюдать за полным или кольцеобразным солнечным затмением, то можно заметить, что из-за края Луны пробивается луч света, похожий на четки. Собственно, от этого и произошло название феномена — четки Бейли, в честь астронома Френсиса Бейли, который задокументировал явление в 1836 году. Оно возникает из-за взаимодействия солнечного света и неровной топографии Луны.

© Wikipedia

Солнечные протуберанцы

Солнечные протуберанцы — огромные структуры из плазмы и магнитных полей, которые возникают на поверхности Солнца. Обычно мы не можем заметить их невооруженным взглядом, но во время затмения они смотрятся как лепестки, выглядывающие из-за Луны. Предупреждаем: на них нельзя смотреть без защитных очков!

© Wikipedia

Падение температуры

Когда происходит затмение, температура воздуха может довольно быстро упасть. Степень падения зависит от локации, времени года и типа затмения, но, в среднем, температура падает примерно на пять градусов Цельсия. По крайней мере, во время полного затмения. При кольцеобразном температура меняется не так резко.

Перемена ветров

Помимо температурных изменений также может произойти перемена ветров. Чем ближе Луна к Солнцу, тем медленнее становится ветер; когда наступает пик затмения, ветер набирает прежнюю скорость — но иногда начинает дуть в другом направлении.

Озадаченные животные

Внезапное затемнение неба посреди дня может создать неразбериху среди животных. Ночные животные, такие как цикады или сверчки, могут начать свои вечерние песни раньше времени. Коровы и лошади начнут готовиться ко сну, а птицы — возвращаться в гнезда.

© Pxhere

Радиопомехи

Полное и кольцеобразное затмения влияют на некоторые радиочастоты, причем ученые до сих пор не могут сказать, почему. Эксперты полагают, что причина кроется во взаимодействии солнца и планетарной ионосферы: мы точно знаем, что она реагирует на солнечные вспышки и штормы.

Странные тени

Попробуйте как-нибудь во время затмения обратить внимание не на небо, а на землю: тени от деревьев и других объектов будут выглядеть не так, как обычно. Они похожи на маленькие полумесяцы, и их особенно много при полном затмении.