Вестники смерти: животные, которых лучше не встречать

Люди на протяжении многих веков связывают самых разных животных со смертью. Но почему именно они стали известны как предвестники дурных знамений и неудачи? Одни питаются падалью, тогда как другие связаны со смертью поверьями. Портал livescience.com рассказал о семи «глашатаях» смерти из животного мира.

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Птица-носорог

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Кафрский рогатый ворон Bucorvus leadbeateri — хищная птица, которая охотится на мелких животных и насекомых. Она обитает в степных регионах, саванне и открытых лесах. Охотники с ярким клювом считаются вестниками смерти и разрушений в девяти странах южной и восточной Африки. Например, в Зимбабве и Малави есть суеверие, что рогатый ворон на крыше дома принесет несчастья его хозяевам. В Танзании же он считается переносчиком мертвых душ и злых духов.

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Стрекоза

В Японии красные стрекозы Sympetrum frequens достигают зрелости в степях, после чего мигрируют в горы для добычи пищи. К началу осени они возвращаются из гор, причем их миграция совпадает по времени с летним фестивалем Обон. По легендам, в этот праздник духи мертвецов возвращаются в мир живых, чтобы навестить своих любимых. Именно поэтому большие красные стрекозы почитаются как посланники духов.

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Стервятник

Наверное, никого не удивит, что стервятники попали в список животных, ассоциируемых со смертью. Чуткое обоняние позволяет им найти падаль на расстоянии до полутора километров, а привычка кружить над трупами в воздухе давно стала синонимом приближающейся смерти. Но, как ни странно, в древнем Египте стервятники были символом чистоты в рамках круговорота жизни и смерти. Они также являлись эмблемой богини неба Мут.

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Летучая мышь

Некоторые культуры уже долгое время связывают летучих мышей со смертью. Например, народ маори в Новой Зеландии верит, что они связаны с хокиой: мифической ночной птицей, которая, по преданиям, предвещает смерть. Фольклор говорит, что хокиой никто никогда не видел — но крики птицы слышны в ночной тьме. Есть теория, что этим мифическим существом на самом деле была вымершая птица Hieraaetus moorei: крупный вид орла, который однажды утащил с собой маленького ребенка.

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Сова

Совы могут ассоциироваться со смертью из-за своего ночного образа жизни. Многие культуры мира присваивают им роль символа смерти и посланцев богов, которые приносят новости из загробного мира. Например, в римской мифологии крик совы считался знаком скорой гибели. Они якобы предрекли кончину нескольких императоров, которые погибли вскоре после того, как услышали крики сов.

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Черная ворона

Вороны Corvus corone — умные птицы, которые питаются всем, что попадется: от диких ягод до разлагающейся плоти мертвых животных. В ирландском фольклоре упоминается Бадб: одна из трех богинь войны, которая часто принимала форму вороны. По народным преданиям, появление Бадб-вороны предвещало кровопролитие и внушало ужас в солдат на поле боя.

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Крыса

Наконец, крыс тоже тяжело назвать неожиданными в этом списке. Они издревле являются переносчиками многих болезней, в том числе смертельных. Именно крыс обвиняют в распространении Черной смерти: патогена чумы, который погубил миллионы людей в Средние века. Якобы грызуны переносили блох, которые и заражали людей. И только недавние исследования обнаружили, что крысы, вероятно, не были главным вектором распространения болезни — обвинять стоит самих людей и их вшей.