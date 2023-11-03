В Шотландии обнаружили «дорогу королей» возрастом 2000 лет

Древнеримскую дорогу, которую историки называют самой важной в истории Шотландии, обнаружили в саду близ города Стерлинг. Ею пользовались все короли Шотландии, а также известные исторические личности, такие как Вильгельм Завоеватель и Оливер Кромвель.

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Мощеная дорога была построена римскими войсками генерала Юлия Агриколы в I веке нашей эры. Она вела к броду через реку Форт и имела стратегическое значение для военных кампаний. В южном направлении она вела к территории Англии, к северном – к границе с Римской империей.

«Этой переправой пользовались римляне, пикты, Вильгельм Завоеватель, Оливер Кромвель и все короли и королевы Шотландии, включая Макбета, Кеннета Макалпина и Роберта Брюса», – рассказал археолог из Совета Стирлинга Мюррей Кук.

В течение 2000 лет дорога считалась утраченной, и ее точное местонахождение было неизвестным. Современные археологи на основании архивных документов вычислили, где она могла проходить, и провели раскопки в саду у бывшей гостиницы, построенной в XVII веке. Их теория подтвердилась.

По мнению экспертов, римские легионы использовали эту дорогу для вторжений в Шотландию при императорах Антонине и Севера во II-III веках нашей эры. Однако после ухода римлян за ней перестали ухаживать, так что археологи обнаружили изношенное и подвергшееся эрозии покрытие, сообщает Arkeonews.

«Это самая важная дорога в истории Шотландии, так что это удивительное открытие», – отметили исследователи.