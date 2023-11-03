Маск и Сунак поспорили об искусственном интеллекте

Американский предприниматель Илон Маск и премьер-министр Великобритании Риши Сунак поспорили о том, будет ли благом для людей, если искусственный интеллект освободит их от необходимости работать. Об этом пишет газета Telegraph.

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Бизнесмен в ходе беседы с политиком в рамках первой глобальной конференции по вопросам ИИ, проходившей в Великобритании, выразил мнение, что в будущем люди смогут освободиться от необходимости работать.

«Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения», — заметил он.

В свою очередь Сунак не согласился с этим тезисом и заметил, что работа придает смысл жизни.

Ранее Пентагон потребовал от разработчиков искусственного интеллекта делиться информацией о работе программного обеспечения. При этом главный специалист Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл заявил, что «до смерти напуган» развитием ChatGPT и подобных ему инструментов ИИ.