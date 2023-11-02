Apple высмеяла Android в своей презентации

В одном из слайдов презентации Apple для внутреннего использования IT-гигант из Купертино назвал Android "средством массового слежения". На это обратила внимание редакция издания 9to5Google.

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Презентация Apple была опубликована вместе с другими материалами антимонопольного расследования против Google. Она была создана еще в 2013 году и предназначена для внутреннего использования. В презентации Apple указывает на крупнейшие изъяны Android в контексте обеспечения приватности для пользователей. Вместе с Google в материалах Apple фигурируют также Facebook, Amazon и Microsoft.

9to5Google пишет, что с момента создания презентации Apple корпорация Google предприняла массу действий по совершенствованию конфиденциальности пользователей Android. Тем не менее, считают журналисты, Android в этом плане все еще сильно отстает от iOS. Главным образом 9to5Google ставит в укор Google тот факт, что в iOS можно отключить передачу данных рекламным партнерами Apple, а в Android схожей опции еще нет.