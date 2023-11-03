Искусственный интеллект помог доделать последнюю песню The Beatles

Последнюю песню The Beatles помог доделать искусственный интеллект
The Beatles презентовали последнюю песню группы под названием «Сейчас и потом». Трек помог доделать искусственный интеллект. Песня начинается вокалом Джона Леннона, передает телеканал «МИР 24».
Над треком работали все участники легендарного квартета. Основа композиции взята из неизданных демо-записей, сделанных Ленноном еще в конце 70-х. Почти полвека его голос был скрыт пианино. Качество записи не позволяло закончить песню.
В XXI веке искусственный интеллект помог доделать «Сейчас и потом». Трек дополнен партией ритм-гитары Харрисона, записанной в 1995 году. А в 2022 году композиция была доработана бас-гитаристом Полом Маккартни и ударником Ринго Старром.
3 ноября состоится премьера официального музыкального клипа на песню «Сейчас и потом».