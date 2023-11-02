Названы места, которые глобальное потепление сделает непригодными для жизни

Климатологи из Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) опубликовали в научном журнале PNAS доклад о рисках климатических изменений для планеты в целом.

Исследователи пояснили, что в XXI веке изменения климата произошли на всех континентах. Так, столбики термометров регулярно поднимались выше 50 °C в Азии, выше 40° в Европе.

Отмечается, что температура в 31,1 °C считается пределом, который человек может переносить без внешнего охлаждения и существенного вреда для здоровья.

В том случае, отметили ученые, если средняя глобальная температура продолжит расти, то в долине реки Инд в Индии и Пакистане могут сложиться физиологически непереносимые условия.

Кроме того, невыносимая жара придет в ряд регионов Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары.

Климатологи уточнили, что экстремальная жара опасна для жизни не только за счет тепловых ударов, но и в связи с осложнениями сердечно-сосудистых, респираторных, почечных и других болезней.