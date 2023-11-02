Перечислены основные причины взрывов сотовых телефонов

Сотовые телефоны чаще всего взрываются из-за нелицензионного ПО, механического воздействия и износа гаджета. С таким заявлением на пресс-конференции выступил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Дмитриев.

Он уточнил, что сейчас ведомство ведет аналитическую работу. По словам замдиректора, за девять месяцев было зафиксировано более 200 пожаров, связанных с возгоранием или взрывом, который далее повлек за собой возгорание мобильных устройств.

Дмитриев указал на необходимость покупать оригинальную технику, которая прошла все процедуры и сертификации.

Ранее сообщалось, что смартфон стал причиной смерти восьмилетней девочки из Индии. Как указал портал GizmoChina, он взорвался у нее в руках, в результате чего ребенок погиб.