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В России стартовало серийное производство отечественных мониторов «Аквариус»

Российская компания «Аквариус» объявила о начале серийного производства российских мониторов: Aquarius B24F1 и Aquarius B27F1. Две модели уже внесены в единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России и обладают сертификатом, подтверждающим российское происхождение.

В РФ стартовало серийное производство отечественных мониторов «Аквариус»
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Обе модели оснащены антибликовым покрытием, имеют разрешение Full HD и поддерживают технологии Low Blue Light, FreeSync и Flicker Free для защиты глаз. Aquarius B24F1 получил 23,8-дюймовый экран с поддержкой HDMI, VGA и DVI-D, а также матовым покрытием. Aquarius B27F1 оснащён 27-дюймовым дисплеем c IPS-матрицей и поддерживает все современные порты.

Производство мониторов уже началось, прошли первые отгрузки по предзаказу со склада компании, до конца года планируется обработать новые заявки российских заказчиков. Розничная цена устройств пока неизвестна.

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