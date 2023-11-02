В РФ стартовало серийное производство отечественных мониторов «Аквариус»

Российская компания «Аквариус» объявила о начале серийного производства российских мониторов: Aquarius B24F1 и Aquarius B27F1. Две модели уже внесены в единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России и обладают сертификатом, подтверждающим российское происхождение.

© Чемпионат.com

Обе модели оснащены антибликовым покрытием, имеют разрешение Full HD и поддерживают технологии Low Blue Light, FreeSync и Flicker Free для защиты глаз. Aquarius B24F1 получил 23,8-дюймовый экран с поддержкой HDMI, VGA и DVI-D, а также матовым покрытием. Aquarius B27F1 оснащён 27-дюймовым дисплеем c IPS-матрицей и поддерживает все современные порты.