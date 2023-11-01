Маск увидел в ИИ угрозу человечеству

"В первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда существует нечто, что сможет стать умнее самого умного из нас. Мы не сильнее и не быстрее других существ, но мы умнее, а теперь впервые в истории человечества появится что-то, что будет значительно умнее нас. Не уверен, что мы сможем контролировать нечто подобное, но думаю, что мы можем стремиться к тому, чтобы подталкивать его в полезном для человечества направлении, - сказал миллиардер. - Я считаю, что это (искусственный интеллект - прим. ТАСС) - один из экзистенциальных рисков, с которыми мы имеем дело, и потенциально наиболее актуальный, если принять во внимание сроки и темпы развития [ИИ]".