Xiaomi 14 умеют запускать 32-битное ПО

Официальная презентация новой серии топовых смартфонов, которую провел Юй Чжан, старший менеджер по продажам Xiaomi, обозначила четкое направление в сторону эксклюзивной поддержки 64-битных приложений.

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Это решение сделало Xiaomi 14 и 14 Pro первыми флагманскими моделями компании, разработанными исключительно для 64-битного программного обеспечения, оставив позади совместимость с 32-битными приложениями.

Такое решение китайского производителя открывает целый мир возможностей благодаря более эффективному управлению памятью и архитектуре, но также создает проблемы, особенно для пользователей, все ещё привязанных к 32-битным приложениям.

Тем не менее Xiaomi удивила решением, учитывающим потребности пользователей и всё ещё продолжающийся переход на 64-битное программное обеспечение. С помощью двоичного транслятора Tango Xiaomi 14 может запускать 32-битные приложения на платформе на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3, который изначально не поддерживает эти приложения.