Авикатастрофы, навсегда изменившие авиацию

Самолеты — самый безопасный вид транспорта, но они не добились бы этого статуса, если бы их не совершенствовали после катастроф. От столкновений в воздухе до пожаров на борту: журнал Popular Mechanics рассказал о самых известных авиакатастрофах в истории.

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TWA 2 и United Airlines 718 — контроль воздушного трафика

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30 июня 1956 года в небе над Гранд-Каньоном в США столкнулись два самолета, вылетевшие из Лос-Анджелеса. Все 128 пассажиров и членов экипажа на обоих бортах погибли. Результатом катастрофы стало большое обновление систем воздушного трафика: $258 млн по тем временам были серьезными деньгами. Кроме того, авария мотивировала правительство создать Федеральное управление гражданской авиации США.

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United Airlines 173 — командная работа экипажа

28 декабря 1978 года самолет, приближавшийся к Портленду, на протяжении часа кружил близ аэропорта, пока члены экипажа пытались устранить проблему с шасси. Капитан не внял предупреждениям инженера о том, что запас топлива стремительно истощается, и слишком затянул заход на посадку. Когда горючее закончилось, самолет потерпел крушение в жилом районе, убив 10 человек.

После этого руководство United Airlines переработало тренировочные процедуры для членов экипажа в кокпите. Новая доктрина отказалась от прежней традиции, согласно которой последнее слово всегда было за капитаном, в пользу командной работы и коммуникации внутри экипажа. Сейчас этот подход считается стандартом для всей индустрии.

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Air Canada 797 — детекторы дыма в уборных

Первые признаки беды на рейсе Air Canada 797, который направлялся в Торонто 2 июня 1983 года, появились, когда из задней уборной начали тянуться тонкие струйки дыма. Они вскоре превратились в густой черный дым, который завалил всю кабину самолета. Пилот, едва видевший приборную панель, совершил экстренную посадку, но во время эвакуации пассажиров произошла вспышка огня. 23 человека из 46 на борту погибли. Именно этот несчастный случай вынудил Федеральное управление гражданской авиации ввести новый стандарт безопасности для уборных — детекторы дыма и автоматические огнетушители.

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Delta Airlines 191 — детекторы нисходящей тяги

Когда рейс Delta Airlines 191 заходил на посадку в Далласе 2 августа 1985 года, недалеко от посадочной полосы бушевала буря. Молния сверкнула близ самолета, и авиалайнер попал под сдвиг ветра. Сильная нисходящая тяга снизила скорость самолета, после чего он обрушился на землю. Из 135 человек на борту погибли 163. Несчастный случай вызвал семилетнее расследование, в результате которого были разработаны бортовые детекторы нисходящей тяги. Опять же, сейчас эта аппаратура считается стандартной для всех пассажирских самолетов.

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Malaysia Airlines 370 — отслеживание в реальном времени

8 марта 2014 рейс Malaysia Airlines 370 перевозил 239 человек из Куала-Лумпур в Пекин, но пропал с радаров без сигнала о бедствии. Даже сейчас эксперты на сто процентов не уверены, что именно произошло. Никто не может сказать, почему транспондеры самолета отключились и что заставило его сменить курс, будучи невидимым для радаров.

Из-за того, что специалисты не нашли никаких доказательств произошедшего, вокруг трагедии Malaysia Airlines 370 ходит множество теорий. От гипоксии до быстрой декомпрессии и даже намеренного саботажа. Но ясно одно: мир бы не искал останки самолета, если бы он был оборудован датчиками для отслеживания в реальном времени. Международная организация гражданской авиации обязала все авиалинии установить их на свою технику, особенно те машины, что совершают полеты над океаном.