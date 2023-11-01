Российские ученые создали установку для защиты труб изнутри

В Томского политехнического университета (ТПУ) рассказали, что ученые вуза создали новую импортозамещающую технологию с использованием вакуумной ионно-плазменной установки, которая поможет бороться с коррозией и эрозией внутренних стенок труб, пишет РИА Новости.

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Эта методика включает использование вакуумной ионно-плазменной установки, которая наносит защитные покрытия на поверхности труб. Разработка будет представлена на Петербургском международном газовом форуме 2023.

Руководитель проекта, доцент НОЦ Б.П.Вейнберга ТПУ Дмитрий Сиделев рассказал, что внутренние стенки труб широко используются в различных отраслях, но они подвержены вредному воздействию коррозии и эрозии. Для решения этой проблемы было использовано коррозионностойкие покрытия, полученные в газоразрядной плазме с использованием ионно-плазменных технологий в вакууме. Этот процесс осуществляется с помощью плазмы магнетронных источников.