Эксперты объяснили смерть пациента с пересаженным сердцем свиньи

Нельзя назвать смерть в США второго в мире пациента, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, отрицательным результатом, так как у него изначально было много хронических заболеваний. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

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Ранее медицинский центр Мэрилендского университета США сообщил о смерти Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация от генетически модифицированной свиньи. Отмечалось, что он был признан «непригодным для традиционной трансплантации сердца» из-за серьезных проблем со здоровьем. Однако после операции прожил почти шесть недель.

Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обратил внимание на то, что это была всего лишь вторая подобная операция в мировой истории и наступившая смерть — это не показательный результат, так как пациент был «изначально тяжелым».

«В любом случае организм будет стремиться к отторжению чужеродного материала. Даже когда пациенту пересажены органы другого человека, а не животного, он вынужден в течение всей жизни подавлять активность собственной защитной системы организма. В результате возникает дефицит иммунитета, который может стать причиной гибели больного», — заметил он.

А научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков назвал пересадку сердца свиньи экспериментом, а не лечебной процедурой, подчеркнув, что сейчас невозможно сказать, почему он не удался.

«Иммунная система все равно будет срабатывать на пересаженный орган, даже если он от человека. А иногда в пересаженном органе могут быть иммунные клетки, они могут атаковать нового хозяина», — заметил он.