Решение суда: Tesla не несет ответственности за свой же автопилот

Tesla выиграла первый суд. Как пишет Reuters, компании Илона Маска удалось убедить присяжных, что ее технология автопилота не виновата в аварии 2019 года, в которой погиб водитель из Калифорнии. Его Tesla Model 3 врезалась в дерево и загорелась. Иск к компании подали двое выживших пассажиров. В качестве компенсации за телесные повреждения, моральные страдания и гибель водителя они потребовали от Tesla 400 млн долларов.

Адвокаты пострадавших в ДТП утверждали, что автомобиль резко вылетел за пределы дороги из-за производственного дефекта в режиме автопилота. В свою очередь компания заявила, что водитель был не трезв, и что нет никаких доказательств того, что он вообще активировал автопилот перед аварией. Суд присяжных из девяти членов встал на сторону Tesla. Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

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— Изначально Tesla преподносила эти функции автопилота именно как систему автопилот. Потом на законодательном уровне ее заставили все это дело переписать, чтобы она не называла некоторую автопилотную функцию фактически автопилотом, чтобы не вводить людей в заблуждение. Если речь идет об аварии с автомобилем, который был продан и инструкция к которому четко и ясно объясняла, что функция автопилота или некоторые функции автопилотные не снимают с водителя ответственности и что водитель должен следить за всем происходящим, то есть компания предупреждает человека и объясняет ему, как нужно ездить на автомобиле и что электронная система — только помощник водителя, тогда суд вполне может встать на сторону автопроизводителя. Типичная американская история, когда мы на картонном стаканчике в кафе всегда видели и удивлялись надписям «Осторожно, горячее», везде расставлены яркие указатели «Осторожно, скользкий пол». Это все идет от американцев, от бесконечной борьбы между потребителем, покупателем и производителем. «Сушить животных в микроволновке запрещено» и так далее. Если такие предупреждения были вынесены и покупатель должен был с ними и мог с ними ознакомиться, значит, правда, скорее всего, на стороне Tesla.

— Насколько надежен автопилот машины, говорится, что он после аварии был усовершенствован?

— Автопилотами сейчас нельзя пользоваться с абсолютной уверенностью, что он вас привезет в любых ситуациях из точки А в точку Б. Научить автопилот разбираться в 95% ситуаций относительно просто, и этот путь уже пройден. Но несколько последних процентов — это как раз нестандартная ситуация, в которой человек может легко определить глазами и быстро обработать в своем мозге и принять какое-то решение, эти супернестандартные ситуации пока машине неподвластны, потому что их слишком много, они трудно поддаются описанию и мы все эти ситуации знаем, когда неожиданно кто-то выскакивает на дорогу, корова какая-то, сложные погодные условия, глаз-то плохо видит, а если датчики забились снегом или грязью, то тем более. В этих последних процентах, я не знаю, сколько, 2-3% сложных ситуаций человек гораздо надежнее, чем электроника. В остальных случаях, наверно, надежнее электроника, автопилот —пока это не стопроцентная безопасность. За все, что происходит с автомобилем, сейчас во всех странах отвечает водитель.