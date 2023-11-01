В Москве презентовали новый Boeing 737-900 «Г.Р. Державин»

«Наша гражданская авиация в этом году отмечает свое 100-летие. Сотням бортов за эти годы присвоены имена выдающихся граждан своего Отечества. Называть самолеты в честь таких людей — это проявление уважения к памяти наших соотечественников. Это огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа», — отметил в своем выступлении министр транспорта РФ Виталий Савельев.