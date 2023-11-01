iPhone 16 может получить дополнительную «кнопку захвата»
По данным аккаунта Weibo Instant Digital, который ранее поделился точной информацией о планах Apple, будущие модели iPhone 16 могут быть оснащены дополнительной кнопкой. Instant Digital утверждает, что существует «большой шанс» получить дополнительную кнопку, поскольку Apple также планирует переместить антенну mmWave слева от устройства, а не справа, чтобы учесть это изменение.
Предполагается, что кнопка действия iPhone 16 Pro будет находиться заподлицо с устройством, поскольку Apple, как ожидается, перейдет на твердотельную технологию для кнопки, а не на нынешний стандартный дизайн кнопок.
Хотя ожидается изменение кнопки действия, клавиши регулировки громкости и клавиши питания останутся прежними, без каких-либо изменений. В настоящее время эти кнопки не являются твердотельными, хотя планы Apple могут измениться.
Информация, предоставленная Instant Digital, повторяет детали, опубликованные MacRumors в конце сентября, в которых подчеркивается дополнительная кнопка, которая, как ожидается, появится на «iPhone 16». Внутри Apple называет эту кнопку «кнопкой захвата», но по-прежнему неясно, для чего именно она будет использоваться. Кнопка будет расположена под кнопкой питания на правой стороне устройства и будет емкостной, а не стандартной кнопкой.