В Италии представят тайник с неизвестными рисунками Микеланджело

Секретную комнату с рисунками Микеланджело Буонарроти представят публике во Флоренции. Помещение находится в капелле Медичи при базилике Сан-Лоренцо.

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В 1530 году папа Климент VII вынес Микеланджело смертный приговор после его размолвки с могущественным семействам Медичи. Чтобы спасти свою жизнь, художник около двух месяцев прятался в крошечной комнате. За это время он расписал стены десятками рисунков, напоминающими его предыдущие работы, включая рисунок Леды и лебедя. Полная картина была создана в том же году и позднее утеряна.

Рисунки нанесены на стены углем и мелом. Об их существовании никто не подозревал до 1975 года, пока директор капеллы Медичи Паоло Даль Поджетто не начал искать подходящее помещение для нового выхода из музея. В ходе поисков он обнаружил под шкафом люк, который привел его в комнату длиной 10 метров и шириной три метра.

Эксперты отметили, что рисунки похожи на своеобразный «каталог» работ Микеланджело. Художник создал его, не будучи уверен, что выйдет из этой комнаты живым. Некоторые изображения напоминают фигуры из Сикстинской капеллы и фамильной усыпальнице Медичи, а одна фигура похожа на статую Давида.

Известно, что в конце концов Микеланджело был помилован, и смертный приговор ему отменили. В 1534 году он уехал из Флоренции в Рим. Комната с его рисунками ранее была доступна только искусствоведам, но с 15 ноября откроется для широкой публики, сообщает The Guardian.