Как СССР создал первый в мире «истребитель спутников»

Военная угроза из космоса сегодня сильнее, чем когда-либо еще. США обладают самой крупной военной спутниковой группировкой на орбите Земли и активно используют ее против России в ходе спецоперации. Орбитальные мощности Минобороны РФ находятся под грифом «секретно», однако ровно 60 лет назад наша страна стала первопроходцем в деле создания нового вида боевых космических аппаратов – «истребителей спутников».

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Космический истребитель спутников «Полет-1» стал уникальным оружием, созданным для обеспечения безопасности страны в максимально короткие сроки. Запущенный в космос 1 ноября 1963 года в 11 часов 56 минут, «истребитель спутников» был первым в мире космическим объектом, способным на глубокое маневрирование, возможность изменения орбиты и уничтожение космических аппаратов противника.

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Челомей опередил Королева

В 1960 году, когда Советский Союз еще только испытывал прототипы корабля «Восток», а соотношение удачных и неудачных пусков было почти равным, советские авиакосмические руководители Сергей Королев, Артем Микоян и Григорий Кисунько пришли к первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву с опережающим время предложением, касавшимся космической обороны страны. Они, среди прочего, подали проект беспилотного космического аппарата-перехватчика, способного уничтожать спутники противника.

Однако оказалось, что их опередили – и не вероятный противник (американцы), а собственные коллеги. Владимир Челомей, возглавлявший опытно-конструкторское бюро № 52, предложил подобные проекты несколькими месяцами раньше. 23 июня 1960 года было выпущено постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 714-295 «О создании ракетопланов, космопланов, спутников-разведчиков и баллистических ракет с самонаведением». Разрабатывать эти проекты было предложено ОКБ-52.

От варианта пилотируемого корабля Челомей отказался. Слишком дорого, слишком сложно, слишком мало времени такой перехватчик с космонавтом внутри может работать на орбите. Было принято решение создавать управляемый истребитель спутников – космический аппарат, способный совершать маневры, изменять свою орбиту и в случае необходимости выводить из строя спутники противника.

Это был более дешевый и простой проект, нежели тяжелый возвращаемый ракетоплан, предложенный Королевым.

Будущий «космический истребитель» стал сложением двух параллельных работ: создание управляемых спутников морской разведки («УС») и истребителей спутников («ИС»). Между собой конструкторы называли совместную работу – «заседания по ИСУСам».

Зачем вообще нужны истребители спутников? Еще в апреле 1958 года Пентагон запустил с бомбардировщика B-47 в космос Bold Orion – баллистическую ракету воздушного базирования. А в октябре 1959 года был проведен эксперимент по проверке возможности поражения космических аппаратов ядерной боеголовкой. На такой «разогрев» космической ситуации Советский Cоюз должен был ответить, перспективу остаться без важных космических аппаратов требовалось купировать. Во многом это и послужило началом создания космической программы «ИС».

Космическая дробь

В качестве основы конструкции был выбран беcфюзеляжный – классический для спутников – вариант на основе ферм, образующих силовую раму. В передней части спутника располагались обычные и для гражданских спутников системы радиоуправления, ориентации и т. д, баки с топливом, баллоны со сжатым газом, а также двигатели коррекции.

За собственно военную работу отвечал отсек с двумя выдвижными боевыми частями (вес каждой около 100 килограммов). Боевые части могли выстреливать пятимиллиметровые металлические шарики (дробь), способные с легкостью разрушить нежные «внутренности» чужого космического аппарата. В хвостовой части были установлены двигатели разгона, жесткой и мягкой стабилизации, для точного прицеливания аппарата.

Главное свойство такого «истребителя спутников» – возможность изменить свою орбиту, подойти на дистанцию поражения к чужому космическому аппарату и уничтожить его. Большинство же «гражданских» космических аппаратов таких возможностей не имеют, им двигатели нужны для смены ориентации и более точного позиционирования. Космический корабль «Восток» тоже мог маневрировать, но он не обладал возможностью многократного и широкого маневрирования в космосе, многократного включения двигателей и функцией автоматической стабилизации.

Первый полет «Полета»

Подобные военные космические аппараты требовали отдельные командно-измерительный пункт и центр управления повышенной секретности. Рекогносцировочная комиссия войск ПВО выбрала район в окрестностях поселка Дуброво под Ногинском. Всего за два года строительных работ был закончен «Объект 224Б», он же Центральный экспериментальный командно-вычислительный пункт управления и наведения комплекса «ИС». К 1963 году все было готово для испытаний.

Уже в январе состоялась демонстрация готовых изделий Никите Хрущеву и Леониду Брежневу, а также высокопоставленным военным во главе с министром обороны Родионом Малиновским. К этому времени было изготовлено три спутника: № 101 – стендовый вариант, № 102 и № 103 – летные образцы. Это были первые подобные аппараты и в СССР, и в мире в целом.

В сентябре аппарат И-2Б № 102 доставили на Байконур. Для первых испытаний в качестве ракеты-носителя использовалась Р-7А, позднее предполагалось перейти на военные баллистические ракеты УР-200. Запуск состоялся 1 ноября 1963 года в 11 часов 56 минут. Отделение прошло успешно. Спустя короткое время спутник вышел на расчетную орбиту, занял правильную ориентацию и стабилизировался.

Испытательная программа была рассчитана на 90 минут и предполагала сразу несколько изменений орбитальной траектории. После окончания маневров спутник перешел на другую орбиту. И лишь после успешного выполнения всей программы испытаний ему было присвоено имя «Полет-1».

С этого полета началась космическая военная программа «Истребитель спутников». Программа была сверхсекретной. В советской прессе о пуске «истребителя» написали, что это был исследовательский маневрирующий космический аппарат «Полет-1», «оборудованный специальной аппаратурой и системой двигательных установок, обеспечивающих его стабилизацию и проведение широкого маневрирования в околоземном космическом пространстве». Собственно, все так и есть, а военное назначение аппарата оставалось за кадром.