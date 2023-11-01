Avast подтвердил детект приложения Google на Android-смартфонах

Чешская антивирусная компания Avast подтвердила проблему ложноположительного срабатывания на Android-приложение Google. Так, безобидный SDK детектировался на смартфонах Huawei, Vivo и Honor.

Напомним, мы сообщали о ложном детекте «TrojanSMS-PA». Защитные программы видели в официальном приложении Google СМС-трояна, несанкционированно рассылающего сообщения со смартфона жертвы.

Отдельные пользователи даже сообщали о предупреждениях, в которых утверждалось, что программа может предоставлять удалённый доступ к мобильным устройствам и красть конфиденциальны данные.

BleepingComputer

В Google тогда заявили, что Play Protect не видит никаких угроз в приложении, а производители смартфонов пока не отреагировали на странную ситуацию.

Теперь выяснилось, что Avast подтверждает наличие фолса. Представители антивирусной компании отметили, что лончер Google Quick Search Box по ошибке был отмечен вредоносным.

В Avast также подчеркнули, что алерт выводило приложение Huawei Optimizer на соответствующих смартфонах, но в детали углубляться не стали.