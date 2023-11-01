$92.02-1.2297.93-0.68

СМИ выяснили, кого коснется ограничение Индией ввоза компьютеров

Китай, Сингапур и Гонконг пострадают больше всего от запрета индийской стороны на импорт компьютеров без специальной лицензии. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные индийской таможни.

СМИ выяснили, кого коснется ограничение Индией ввоза компьютеров
© Unsplash

Мера вступает в силу с 1 ноября.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, ввести такой запрет Индии было необходимо для борьбы с торговым дефицитом с КНР и развития собственного производства электроники.

Китай опередил другие страны в вопросе экспорта в Индию ноутбуков и другой электроники в январе-августе этого года. При этом он сократился на 28%, до 3 миллиардов долларов.

Сингапур уменьшил продажи на 22% — до 853 миллионов долларов, а Гонконг — почти в два раза, до 403 миллионов долларов.

Ранее представители Минпромторга Индии заверили, что власти не будут отклонять никакие запросы на импорт, за исключением компаний из «списка запрещенных организаций».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости