СМИ выяснили, кого коснется ограничение Индией ввоза компьютеров

Китай, Сингапур и Гонконг пострадают больше всего от запрета индийской стороны на импорт компьютеров без специальной лицензии. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные индийской таможни.

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Мера вступает в силу с 1 ноября.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, ввести такой запрет Индии было необходимо для борьбы с торговым дефицитом с КНР и развития собственного производства электроники.

Китай опередил другие страны в вопросе экспорта в Индию ноутбуков и другой электроники в январе-августе этого года. При этом он сократился на 28%, до 3 миллиардов долларов.

Сингапур уменьшил продажи на 22% — до 853 миллионов долларов, а Гонконг — почти в два раза, до 403 миллионов долларов.