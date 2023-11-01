СМИ выяснили, кого коснется ограничение Индией ввоза компьютеров
Китай, Сингапур и Гонконг пострадают больше всего от запрета индийской стороны на импорт компьютеров без специальной лицензии. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные индийской таможни.
Мера вступает в силу с 1 ноября.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, ввести такой запрет Индии было необходимо для борьбы с торговым дефицитом с КНР и развития собственного производства электроники.
Китай опередил другие страны в вопросе экспорта в Индию ноутбуков и другой электроники в январе-августе этого года. При этом он сократился на 28%, до 3 миллиардов долларов.
Сингапур уменьшил продажи на 22% — до 853 миллионов долларов, а Гонконг — почти в два раза, до 403 миллионов долларов.
Ранее представители Минпромторга Индии заверили, что власти не будут отклонять никакие запросы на импорт, за исключением компаний из «списка запрещенных организаций».