Маск вновь обвинил Сороса в ненависти к человечеству

"Мне кажется, Сорос на фундаментальном уровне ненавидит человечество. Это мое мнение", - сказал он в подкасте журналиста Джо Рогана .

По мнению Маска, Сорос "делает вещи, которые разрушают ткань цивилизации". Помимо этого предприниматель убежден в том, что финансист "является одним из главных спонсоров Демократической партии [США]".

Ранее владелец Tesla и SpaceX уже заявлял на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter), что Сорос "ненавидит человечество". Он также сообщал о намерении его компании X подать в суд на основанный Соросом фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) за попытки добиться ограничений свободы путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях. В сентябре предприниматель высказывал мнение, что Сорос "не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации".