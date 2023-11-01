Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

Американский предприниматель Илон Маск предложил шутливый вариант, который может разрешить палестино-израильский конфликт. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус. Такую фразу он сказал на подкасте комика Джо Рогана.