Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта
Американский предприниматель Илон Маск предложил шутливый вариант, который может разрешить палестино-израильский конфликт. Он сказал, что нужно запретить экспортировать нут, из которого делают популярное в еврейской кухне блюдо — хумус. Такую фразу он сказал на подкасте комика Джо Рогана.
«Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу», — передают слова Маска РИА Новости. Также в шутку Маск поправил слова ведущего «ХАМАС бомбит», вопросом «Хумус?».
Вчера [31 октября] Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Предприниматель уточнил, что даже помощники Зеленского говорят, что «он бредит».