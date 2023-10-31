Илон Маск ответил на вопрос, есть ли вода на Марсе

Бизнесмен Илон Маск, владелец компаний SpaceX и Tesla, опубликовал в соцсети X мем на тему о наличии воды на Марсе.

В своем коллаже Маск совместил стакан воды и шоколадный батончик «Марс». Емкость с водой или другой прозрачной жидкостью он поставил на конфету.

Рисунок бизнесмен сопроводил подписью: «Люди часто спрашивают меня, есть ли вода на Марсе».

Напомним, что 27 сентября 2016 года Маск на космической конференции IAC представил архитектуру колонизации Марса.

Предприниматель предположил, что уже в 2025 году на Марс отправится первая миссия с людьми на борту, а еще через 100 лет в марсианской колонии будут проживать сотни тысяч людей.