Гигантские газовые планеты оказались «агентами хаоса»

Гигантские газовые планеты могут предотвращать появление жизни на соседних планетах, являясь «агентами хаоса». К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, опубликовавшие результаты исследования в журнале Astronomical Journal.

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Астрономы сравнили Солнечную систему, где газовый гигант Юпитер играет роль щита от астероидов, с системой с четырьмя газовыми гигантами HD 141399. Были проведены несколько компьютерных симуляций, моделирующих влияние крупных планет на орбиту землеподобной планеты в зоне обитаемости. Эта зона определяется как диапазон расстояний от звезды, где температура достаточно высокая, чтобы на поверхности планеты могла существовать жидкая вода.

Оказалось, что существует всего лишь несколько областей, где гравитационное влияние газовых гигантов не способствует миграции планеты из зоны обитаемости.

Исследователи также рассмотрели звездную систему GJ 357, расположенная всего в 30 световых годах от Земли. Известно, что в этой системе существует планета GJ 357 d, которая находится в обитаемой зоне системы, и ее масса примерно в шесть раз превышает массу Земли. Согласно новым оценкам, масса планеты равна 10 земным массам, поэтому она не принадлежит землеподобным планетам и, скорее всего, не является пригодной для обитания.