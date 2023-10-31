В России создали принципиально новое средство для полетов в космос

В Центре Келдыша (входит в госкорпорацию «Роскосмос») ведется создание принципиально нового средства для полетов в дальний космос. Об этом со ссылкой на предприятие сообщает ТАСС.

В Центре Келдыша не уточнили, о каком именно средстве идет речь, однако заявили, что оно обеспечит «рост экономичности транспортных операций в космосе, существенный рост электрической мощности в космосе и создание космических аппаратов с изменяемыми параметрами орбиты».

«Наши разработки опережают многие мировые аналоги по своим энергомассовым и эксплуатационным характеристикам», — добавил гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.