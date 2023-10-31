В Индии обнаружен новый вид триасовых "крокодилов"

Международная команда палеонтологов идентифицировала окаменелые останки древней рептилии, которая обитала на нашей планете примерно 251 миллион лет назад. В результате был открыт не только новый вид, но и новый род триасовых крокодилообразных.

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Как сообщает Sci News, новый вид был назван Samsarasuchus pamelae. Ученые считают, что он бродил по нашей планете в эпоху раннего триаса, примерно 251,5 миллиона лет назад. Несколько окаменелых шейных позвонков этого существа были обнаружены еще в 2015 году в верхней части формации Панчет, недалеко от деревни Деоли в Западной Бенгалии, Индия.

"Мы обнаружили Samsarasuchus pamelae как члена новой клады Proterosuchidae, названной новым подсемейством Chasmatosurinae", - сообщают палеонтологи. Ранее останки крокодилообразных рептилий находили в Восточной Европе, в Южной Африке и Китае. Суд по описаниям, это были "стройные длиннорылые рептилии, внешне напоминавшие крокодилов".

Их длина варьировалась от 1,5 до 4 метров. Вероятно, они вели полуводный образ жизни и были способны воспринимать низкочастотные звуки. Их общей отличительной чертой была загнутая книзу верхняя челюсть. Представители вновь выявленной клады характеризуются низким и удлиненным черепом с большой и сильно опущенной предчелюстной костью, умеренно длинными шейными рядами и относительно изящными костями конечностей.

"Необычная увеличенная и опущенная предчелюстная кость клады Proterosuchidae становилась все более выраженной и отличительной в процессе онтогенеза, а взаимный социальный или половой отбор может быть объяснением функции и эволюционного происхождения этой причудливой особенности", - пишут исследователи.