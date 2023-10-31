Российские космонавты рассказали, каких роботов не хватает на МКС

На Международной космической станции не хватает тех же роботов, которые нужны на Земле, рассказал российский космонавт Константин Борисов.

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Так, по его словам, космонавтам на МКС было бы здорово получить робота-пылесос, который бы «протирал панели или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу», передает РИА «Новости».

Космонавт Олег Кононенко уточнил, что на МКС не помешал бы робот-спасатель, который умел бы возвращать космонавтов к станции во время выходов в открытый космос. По его словам, на данный момент за бортом МКС жизнь космонавтов страхуется двумя карабинами.