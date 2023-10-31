Российские космонавты рассказали, каких роботов не хватает на МКС

Российские космонавты сказали, каких роботов не хватает на МКС
На Международной космической станции не хватает тех же роботов, которые нужны на Земле, рассказал российский космонавт Константин Борисов.
Так, по его словам, космонавтам на МКС было бы здорово получить робота-пылесос, который бы «протирал панели или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу», передает РИА «Новости».
Космонавт Олег Кононенко уточнил, что на МКС не помешал бы робот-спасатель, который умел бы возвращать космонавтов к станции во время выходов в открытый космос. По его словам, на данный момент за бортом МКС жизнь космонавтов страхуется двумя карабинами.
Ранее космонавт Роман Романенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что перед Россией в космической сфере стоят фундаментальные вызовы: привлекать молодежь к делу освоения космоса, создать новую орбитальную станцию и внедрять «космические» наработки в разные отрасли народного хозяйства.