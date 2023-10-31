$93.24+0.0398.62+0.27

WSJ: Nvidia перестала принимать заказы на чипы от компаний КНР из-за санкций США

Американская технологическая компания Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за недавних экспортных ограничений США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Nvidia перестала принимать заказы на чипы от компаний КНР из-за санкций США
© globallookpress.com

По ее информации, Nvidia "прекратила принимать новые заказы на поставку своих усовершенствованных чипов искусственного интеллекта от китайских компаний в связи с новыми ограничениями". При этом новые меры экспортного контроля "могут вынудить" корпорацию "отменить [уже зарегистрированные] заказы на передовые чипы", общая стоимость которых "превышает $5 млрд".

Видео дня

Как отмечает издание, американская компания уже доставила покупателям из КНР все заказанные в этом году чипы и планировала начать отправку некоторых партий, зарезервированных на 2024 год, до того, как новые правила экспортного контроля должны были вступить в силу. Однако ранее в этом месяце правительство США сообщило, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта (ИИ), вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.

Газета также обращает внимание, что ограничения на поставки чипов для ИИ могут замедлить темпы развития индустрии ИИ в Китае и вынудят китайских разработчиков перейти на отечественные альтернативы. По информации издания, в августе основатель китайской компании по распознаванию речи iFlytek Лю Цинфэн сообщил, что китайские чипы серии Ascend сравнялись по показателям производительности с устройствами Nvidia A100.

Однако технологические санкции со стороны Вашингтона не позволили ведущим производителям, в том числе тайваньской TSMC, масштабировать их производство. Другие китайские компании, такие как Baidu и Alibaba, также разработали свои собственные чипы искусственного интеллекта и рассчитывают, что смогут компенсировать недостатки архитектуры за счет более совершенных алгоритмов и программного обеспечения.