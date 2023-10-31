Nvidia перестала принимать заказы на чипы от компаний КНР из-за санкций США

Американская технологическая компания Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за недавних экспортных ограничений США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее информации, Nvidia "прекратила принимать новые заказы на поставку своих усовершенствованных чипов искусственного интеллекта от китайских компаний в связи с новыми ограничениями". При этом новые меры экспортного контроля "могут вынудить" корпорацию "отменить [уже зарегистрированные] заказы на передовые чипы", общая стоимость которых "превышает $5 млрд".

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Как отмечает издание, американская компания уже доставила покупателям из КНР все заказанные в этом году чипы и планировала начать отправку некоторых партий, зарезервированных на 2024 год, до того, как новые правила экспортного контроля должны были вступить в силу. Однако ранее в этом месяце правительство США сообщило, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта (ИИ), вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.

Газета также обращает внимание, что ограничения на поставки чипов для ИИ могут замедлить темпы развития индустрии ИИ в Китае и вынудят китайских разработчиков перейти на отечественные альтернативы. По информации издания, в августе основатель китайской компании по распознаванию речи iFlytek Лю Цинфэн сообщил, что китайские чипы серии Ascend сравнялись по показателям производительности с устройствами Nvidia A100.