Российские работодатели смогут искать айтишников по цифровому следу

Работодатели смогут искать айтишников по цифровому следу
В Центре Компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ заявили, что с 2026 года работодатели смогут искать будущих сотрудников по цифровому следу, включающему учебные работы, научные публикации и базы данных. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сейчас соответствующая система находится в разработке. Она будет сопоставлять описание вакансии и цифровой след или профиль будущего сотрудника.
Глава руководителя направления анализа больших массивов текстов этого центра ЦК Илья Соченков заявил, что сервис будет востребован в российских университетах, а также у работодателей в сфере IT, строительства, юриспруденции и медицины, а также в HR-компаниях. По мнению Соченкова, система позволит ускорить получение работы специалистами без опыта работы.
До этого сообщалось, что половина (49%) российских IT-специалистов в 2023 году пытались трудоустроиться в международные компании, но не получили от работодателя предложение о работе.