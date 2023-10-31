Российские работодатели смогут искать айтишников по цифровому следу

В Центре Компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ заявили, что с 2026 года работодатели смогут искать будущих сотрудников по цифровому следу, включающему учебные работы, научные публикации и базы данных. Об этом пишет РИА Новости.

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Отмечается, что сейчас соответствующая система находится в разработке. Она будет сопоставлять описание вакансии и цифровой след или профиль будущего сотрудника.

Глава руководителя направления анализа больших массивов текстов этого центра ЦК Илья Соченков заявил, что сервис будет востребован в российских университетах, а также у работодателей в сфере IT, строительства, юриспруденции и медицины, а также в HR-компаниях. По мнению Соченкова, система позволит ускорить получение работы специалистами без опыта работы.