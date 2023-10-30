Ученые обнаружили смену процесса питания грибов

Исследователи выяснили, что грибы рода мицена, питавшиеся разлагающейся органикой, переключились с мертвых растений на живые. По мнению авторов статьи для Environmental Microbiology такая смена вида питания связана с деятельностью человека, пишет Naked-Science.

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Грибы обычно делят по трем группам: сапротрофы, питающиеся разлагающимися остатками, паразиты, живущие за счет другого организма и вредящие ему, и мутуалисты, которые также взаимодействуют с другими видами живых растений, но не причиняют вреда донору. Вместо этого они устанавливают с ним симбиотическую связь.

При этом широко известные как сапротрофы грибы рода мицена (Mycena sp.) научились проникать в живые растения. К такому выводу ученые пришли, проанализировав базы данных, описывающие ДНК грибов из микоризных корней 10 видов растений.

ДНК мицены было обнаружена в тканях девяти из десяти изученных растений. Однако грибы не повреждали корни и сейчас находятся на переходной стадии между «чистыми сапротрофами» и «чистыми мутуалистами».

Ученые отметили, что пока связь только возникает и сложно сказать, как она будет развиваться. Возможно, грибы в итоге станут паразитировать на живых растениях.

По мнению исследователей, такая смена типа питания связана с деятельностью человека, засаживающего большие площади, в том числе лесополосы, одним видом растений.