Ученые обнаружили смену процесса питания грибов
Исследователи выяснили, что грибы рода мицена, питавшиеся разлагающейся органикой, переключились с мертвых растений на живые. По мнению авторов статьи для Environmental Microbiology такая смена вида питания связана с деятельностью человека, пишет Naked-Science.
Грибы обычно делят по трем группам: сапротрофы, питающиеся разлагающимися остатками, паразиты, живущие за счет другого организма и вредящие ему, и мутуалисты, которые также взаимодействуют с другими видами живых растений, но не причиняют вреда донору. Вместо этого они устанавливают с ним симбиотическую связь.
При этом широко известные как сапротрофы грибы рода мицена (Mycena sp.) научились проникать в живые растения. К такому выводу ученые пришли, проанализировав базы данных, описывающие ДНК грибов из микоризных корней 10 видов растений.
ДНК мицены было обнаружена в тканях девяти из десяти изученных растений. Однако грибы не повреждали корни и сейчас находятся на переходной стадии между «чистыми сапротрофами» и «чистыми мутуалистами».
Ученые отметили, что пока связь только возникает и сложно сказать, как она будет развиваться. Возможно, грибы в итоге станут паразитировать на живых растениях.
По мнению исследователей, такая смена типа питания связана с деятельностью человека, засаживающего большие площади, в том числе лесополосы, одним видом растений.
Ранее микробиолог-эколог из Университета Теннесси Дженнифер ДеБрюн пришла к выводу, что микроорганизмы человека продолжают жить спустя годы после его смерти и способствуют «процветанию экосистем». Она отметила, что каждое тело содержит триллионы микроорганизмов, эти симбионты (бактерии, вирусы, грибы) помогают переваривать пищу, вырабатывать необходимые витамины, защищают от инфекций, а после смерти человека играют важную роль в переработке тканей.