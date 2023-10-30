Стартап космического сектора представил ракету Vikram-1 собственной разработки. Об этом сообщает IANS, партнер сети TV BRICS.

Джитендра Сингх также открыл «Кампус MAX-Q» – новую штаб-квартиру стартапа в аэрокосмическом и промышленном парке GMR в Мамидипалли (Хайдарабад).

Ожидается, что Vikram-1 доставит спутники на низкую околоземную орбиту в начале следующего года. Сингх посетил штаб-квартиру компании площадью 60 000 кв. футов, которая считается крупнейшим в стране частным предприятием по разработке ракет под одной крышей.

Vikram-1 – многоступенчатая ракета-носитель с корпусом из углеродного волокна и жидкостными двигателями, напечатанными на 3D-принтере. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку около 300 кг.