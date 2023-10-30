Ученые нашли связь между грамматическими ошибками и психикой

Ученые из Бирмингемского университета пришли к выводу, что у людей, которые различают грамматические ошибки в родной речи, появляется защитный механизм «бей или беги», учащающий сердцебиение.

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Специалисты провели эксперимент, в котором принял участие 41 носитель английского языка. Им дали прослушать 40 фрагментов английской речи, половина из которых содержала ошибки. В это время ученые отслеживали колебания сердечного ритма участников.

Оказалось, что частота сердцебиения увеличивается с частотой слышимых ошибок. При этом часто сами испытуемые не понимали, какая именно ошибка была допущена, поскольку не могли вспомнить грамматическое правило, пишет издание Journal of Neurolinguistics.