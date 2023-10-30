Ученые нашли связь между грамматическими ошибками и психикой

Ученые из Бирмингемского университета пришли к выводу, что у людей, которые различают грамматические ошибки в родной речи, появляется защитный механизм «бей или беги», учащающий сердцебиение.
Специалисты провели эксперимент, в котором принял участие 41 носитель английского языка. Им дали прослушать 40 фрагментов английской речи, половина из которых содержала ошибки. В это время ученые отслеживали колебания сердечного ритма участников.
Оказалось, что частота сердцебиения увеличивается с частотой слышимых ошибок. При этом часто сами испытуемые не понимали, какая именно ошибка была допущена, поскольку не могли вспомнить грамматическое правило, пишет издание Journal of Neurolinguistics.
Ранее ученые из Центра мозга и познания Университета Помпеу Фабра в Барселоне установили, что дети способны мыслить логически, когда у них еще не развит навык устной речи. Специалисты провели несколько экспериментов, в которых приняли участие моноязычные дети и билингвы.