Три сотовых оператора отменили плату за раздачу интернет-трафика

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили о возвращении российскими мобильными операторами возможности бесплатно раздавать интернет-трафик с телефонов. Как уточняется, речь идет о компаниях Теlе2, «Мегафон» и «Вымпелком» (принадлежит «Билайну»), передают «Известия».

Отмечается, что надзорный орган еще в прошлом месяце проинформировал операторов связи о том, что им необходимо отказаться от взимания платы за раздачу интернет-трафика.

Соответствующее уведомление направили вышеуказанным операторам и компании МТС. Им был предоставлен один месяц на то, чтобы выполнить все требования.

Также сообщается, что россияне в сентябре направили в надзорный орган почти 200 жалоб по поводу раздачи интернет-трафика.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что в результате выданных операторам предупреждений три из них — «Мегафон», «Вымпелком» и Теле2 — заявили о намерении исполнить требования.