Маск озвучил решение по работе Starlink в секторе Газа

Маск пообещал предоставить Starlink для помощи в Газе
Услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены крупным международным организациям, выполняющим гуманитарные миссии в секторе Газа, рассказал в соцсети Х бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет РИА «Новости».
«Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», — уточнил Маск.
Напомним, что в пятницу, 27 октября, в секторе Газа на фоне ударов со стороны ЦАХАЛ пропала связь, перестал действовать интернет.
В связи с этим пользователи обратились к Маску с просьбой обеспечить анклав спутниковой связью. Кроме того, власти Палестины начали переговоры с предпринимателем об установлении спутниковой связи в анклаве.
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