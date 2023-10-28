Маск озвучил решение по работе Starlink в секторе Газа

Услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены крупным международным организациям, выполняющим гуманитарные миссии в секторе Газа, рассказал в соцсети Х бизнесмен Илон Маск. Об этом пишет РИА «Новости».

© Zuma / ТАСС

«Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», — уточнил Маск.

Напомним, что в пятницу, 27 октября, в секторе Газа на фоне ударов со стороны ЦАХАЛ пропала связь, перестал действовать интернет.