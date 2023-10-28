В России обучили нейросети работе с калмыцким языком

Калмыцкий государственный университет (КалмГУ) в сотрудничестве с региональным центром цифровой трансформации разработал набор цифровых инструментов для изучения калмыцкого языка. Новость была объявлена ректором КалмГУ, Бадма Салаевым, который подчеркнул, что этот проект представляет собой значимый шаг в содействии изучению и сохранению калмыцкой культуры и языка, пишет ТАСС.

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Бадма Салаев добавил, что линейка программных продуктов включает в себя несколько ключевых компонентов. В частности, она обеспечивает возможность распознавания текстов, написанных на старокалмыцкой письменности Тодо Бичиг, а также предоставляет интерфейс для работы с электронными текстами на калмыцком языке и для распознавания устной речи на калмыцком языке. Кроме того, в ней включен сводный электронный словарь.

Этот проект имеет большое значение для сохранения калмыцкой культуры и языка, а также для исследований в этой области. Продукты линейки получили официальные свидетельства о государственной регистрации, что подчеркивает их значимость и легитимность.

Одним из важных аспектов этой инициативы является распознавание старокалмыцкой письменности, что делает архивные материалы на Тодо Бичиг доступными широкой публике. Это способствует популяризации калмыцкой культуры среди молодежи и школьников, отметил ректор КалмГУ.