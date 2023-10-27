Российские ученые научились получать газовое топливо из пластиковых бутылок

А точнее соединения карбиды титана

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Ученые из Томского научного центра СО РАН (ТНЦ СО РАН) используя пластиковые бутылки, синтезировали карбид титана, который можно использовать для разработки газового топлива, пишет Наука.рф.

Карбиды титана - соединения, которые широко применяются в производстве полировальных паст, покрытий для стальных изделий и производстве пористых материалов, включая фильтры и горелки. Это также укрепляет алюминиевые сплавы.

В ходе экспериментов ученые использовали отечественный титановый порошок и пластиковые бутылки, измельченные в мелкие хлопья. Реакция происходила в вакуумной камере с выделением тепла. Исследователи достигли лучших результатов при использовании смеси, содержащей от 33,3% до 45% пластика, и при температуре выше 2000°C.