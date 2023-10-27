Российские ученые научились получать газовое топливо из пластиковых бутылок
А точнее соединения карбиды титана
Ученые из Томского научного центра СО РАН (ТНЦ СО РАН) используя пластиковые бутылки, синтезировали карбид титана, который можно использовать для разработки газового топлива, пишет Наука.рф.
Карбиды титана - соединения, которые широко применяются в производстве полировальных паст, покрытий для стальных изделий и производстве пористых материалов, включая фильтры и горелки. Это также укрепляет алюминиевые сплавы.
В ходе экспериментов ученые использовали отечественный титановый порошок и пластиковые бутылки, измельченные в мелкие хлопья. Реакция происходила в вакуумной камере с выделением тепла. Исследователи достигли лучших результатов при использовании смеси, содержащей от 33,3% до 45% пластика, и при температуре выше 2000°C.
Уникальность этой разработки заключается в том, что побочным продуктом реакции является газовая смесь, содержащая 46% водорода и 37% угарного газа, которая может быть использована как топливо. Это важно с точки зрения ресурсосбережения и экологии, поскольку в настоящее время только 12% пластиковых отходов подвергаются переработке.