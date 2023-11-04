ТОП-7 игр, в которые можно сыграть с Алисой

Умная колонка «Яндекса», помимо всего прочего, поддерживает незамысловатые игры, в которые можно поиграть с Алисой — голосовым помощником. Причем разработчики и простые энтузиасты смогли придумать большое множество игр, которые без проблем управляются голосом. Рассказываем, как в них поиграть и что стоит попробовать в первую очередь.

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Что нужно для того, чтобы поиграть с Алисой

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По факту, сыграть с Алисой в игры можно практически на любом устройстве, подключенном к Интернету. Желательно при стабильном подключении, т.к. хорошее качество соединения позволит голосовому помощнику реагировать на ваши действия быстрее.

Для игры подойдут:

iOS-устройства, на которых установлен «Яндекс.Браузер» Android-устройства, на которых установлен «Яндекс.Браузер» ПК на Windows с «Яндекс.Браузером» и микрофоном Умный телевизор с поддержкой Алисы Любое устройство от «Яндекс» или колонка от партнеров, поддерживающая помощника

Как начать игру

Для того, чтобы начать игру, нужно активировать Алису. На разных устройствах активация голосового помощника проходит немного по-разному. Например, в случае колонки необходимо включить устройство и сказать фразу «слушай, Алиса». На мобильном устройстве или компьютере нужно нажать на фиолетовую иконку в браузере и произнести ту же фразу.

После этого можно запускать саму игру. Скажите: «Алиса, давай поиграем в…» и произнесите название нужной вам игры.

Во что можно поиграть