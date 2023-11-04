ТОП-7 игр, в которые можно сыграть с Алисой
Умная колонка «Яндекса», помимо всего прочего, поддерживает незамысловатые игры, в которые можно поиграть с Алисой — голосовым помощником. Причем разработчики и простые энтузиасты смогли придумать большое множество игр, которые без проблем управляются голосом. Рассказываем, как в них поиграть и что стоит попробовать в первую очередь.
Что нужно для того, чтобы поиграть с Алисой
По факту, сыграть с Алисой в игры можно практически на любом устройстве, подключенном к Интернету. Желательно при стабильном подключении, т.к. хорошее качество соединения позволит голосовому помощнику реагировать на ваши действия быстрее.
Для игры подойдут:
- iOS-устройства, на которых установлен «Яндекс.Браузер»
- Android-устройства, на которых установлен «Яндекс.Браузер»
- ПК на Windows с «Яндекс.Браузером» и микрофоном
- Умный телевизор с поддержкой Алисы
- Любое устройство от «Яндекс» или колонка от партнеров, поддерживающая помощника
Как начать игру
Для того, чтобы начать игру, нужно активировать Алису. На разных устройствах активация голосового помощника проходит немного по-разному. Например, в случае колонки необходимо включить устройство и сказать фразу «слушай, Алиса». На мобильном устройстве или компьютере нужно нажать на фиолетовую иконку в браузере и произнести ту же фразу.
После этого можно запускать саму игру. Скажите: «Алиса, давай поиграем в…» и произнесите название нужной вам игры.
Во что можно поиграть
- «Угадай песню». Алиса загадывает хиты советской эстрады, зарубежных исполнителей и мировую классику.
- «Угадай персонажа». Вы загадываете персонажа, Алиса задает наводящие вопросы, на которые пользователь отвечает «да» или «нет». Примерно так же, как это делает популярный бот «Акинатор».
- «Угадай актера». Почти то же самое, но вместо этого помощник будет спрашивать о деталях биографии и фильмографии загаданного актера.
- «Верю не верю». Алиса будет называть различные факты, тогда как игроки должны разобраться, правдивы ли они.
- «Города». Сложно обыграть искусственный интеллект, который обладает доступом к базе данных городов, но можно попробовать свои силы и посмотреть, сколько ходов получится продержаться.
- «Слова». Аналогичный случай, но он будет полезен не только взрослым, но и детям, которые только начинают изучать русский язык в школе.
- «Сто к одному». Копия популярной российской телевикторины, где игрок должен отгадать, как случайные люди отвечали на те или иные вопросы.